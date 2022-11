Agustina Cherri reveló dónde trabajará su hijo, que hoy tiene 10 años

Agustina Cherri logró construir una gran carrera como actriz a partir de trabajar con Cris Morena, que se convirtió a través de los años en una escuela y un semillero para el surgimiento de nuevos artistas.



Por este motivo, cada vez que se habla de un posible nuevo proyecto de la productora, los fanáticos ponen los nombres de los hijos de Agustina Cherri sobre la mesa, sugiriendo que Muna y Nilo continuarán con el legado.



Hasta hoy se sabía que la niña de 13 años ya está incursionando en el mundo artístico, comenzando a potenciarse como cantante en el futuro, sorprendiendo desde ahora con su caudal y dulce voz.





Sin ir más lejos, se fue a Nueva York para estudiar comedia musical. Cuando se habilitó la posibilidad de una remake de Chiquititas, hasta surgió su nombre en el rol de su mamá y el de Cherri para ocupar el de Romina Yan.



Ahora, la actriz sorprendió al contar que quien tiene más chances de comenzar a transitar el camino al lado de Cris Morena es su hijo Nilo, de 10 años. “Está en un proyecto de Cris Morena y seguramente empiece a trabajar él antes que Muna con Cris”, comentó en una charla con Caras.



“Muna y Nilo siempre vienen a Otro Mundo cuando voy a tomar el té con Cris. Y aman venir. Después de tres horas se quieren quedar. ¡Hacen lo que quieren!”, agregó Agustina Cherri en referencia a sus hijos.





La actriz siempre explica que, más allá de que es su pasión, no quiere apresurar a sus hijos, pero aclaró que sí los acompañará en lo que decidan para su futuro. En ese sentido, sobre Muna dijo: “Ella me dice lo que sueña, lo que quiere, y juntas lo vamos desarrollando. Es una ayuda”.



“Yo hago lo que haría cualquier madre teniendo la posibilidad que tengo de conocimiento, de contactos, de experiencia, porque es el mismo medio. Y todo lo que tenga a mi alcance se lo voy a trasladar. Yo siempre tuve una parte muy productora y organizativa, de llevar adelante cosas. Lo que se me pone en la cabeza lo concreto”, concluyó Agustina.