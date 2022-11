Cuál es el nombre completo del cantante Axel y cómo se hizo famoso

El nombre completo de Axel es Axel Patricio Fernando Witteveen y su vínculo con la música se remonta mucho tiempo antes de volverse famoso. Su canción “Amo” marcó un antes y un después en su vida y fue fundamental para su popularidad.

Axel: sus estudios en piano y sus inicios en la música

Axel Patricio Fernando Witteveen nació el 1 de enero de 1977 y lo hizo en el marco de una familia en la cual la música y el arte siempre estuvieron bien presentes. En una entrevista que brindó a Julieta Prandi hace unos años, el cantante manifestó que viene “de familia de músicos aficionados” donde ninguno tuvo "la posibilidad de dar el salto de vivir de lo que hacía”.

A los 5 años empezó a estudiar piano en un convento de Rafael Calzada. A los 8 dio el salto hacia el conservatorio y comenzó a componer sus propias canciones y a escribir partituras. Con 22 publicó su primer álbum de estudio: La clave para conquistarte, en 2001 fue el turno de Mi forma de amar, y después de esto su vida dio un giro de 180 grados.

"Amo": la canción de Axel que cambió su vida y lo volvió famoso

En la entrevista mencionada, Axel recordó sus tiempos en los que tocaba en el Metro de Ciudad de México, en la estación San Antonio Abad. A pesar de que ya tenía publicados trabajos de estudio, la suerte no parecía estar de su lado. “Tenía 2 discos, pero no pasaba gran cosa. Y yo no quería aflojar”, dijo al respecto. Fue entonces cuando compuso la canción que lo llevaría a la fama y lo instalaría allí de forma definitiva.

Axel describió a "Amo" como “una canción bisagra” que marcó un antes y un después en su vida. La misma también dio nombre a su tercer álbum, el cual llegó a vender 40 mil copias y logró así ser disco de platino.