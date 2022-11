Gran Hermano 2022: filtran un escandaloso video de Martina

El domingo, Martina se convirtió en la segunda eliminada de Gran Hermano 2022. Con el 57.42%, la profesora de Educación Física se fue de la casa más famosa del país a dos semanas de su ingreso.

Como todos los lunes, Santiago Del Moro entrevistó al participante que resultó eliminado. Cuando le preguntaron por qué creía que la gente la había sacado de la casa, Martina respondió: "Pensábamos que estábamos jugando bien. Nosotros creímos que íbamos a entretener a los que están fuera de la casa. No fuimos por el adentro. Creíamos que garpaba jugar para el afuera", expresó.

También le consultaron por las denuncias por supuesto maltrato que hicieron en las redes sociales los padres de algunos alumnos de un colegio en el que ya no trabaja. "No sé nada al respecto, no tengo el celular conmigo", respondió sin dar mayores detalles.

Pero había un tema que a Martina no le iban a dejar pasar. Fue el de sus polémicos dichos al presentarse a Gran Hermano respecto de que le da "asquito" la bisexualidad. Entonces, la joven respondió: "Yo lo dije por picantear. Sabía que iba a chocar, a llamar la atención. Pero no tengo problema, lo dije para que hiciera ruido en la presentación".

Sin embargo, en las últimas horas, en las redes sociales, se viralizó el video que Martina envió a Telefe para anotarse en el casting. En las imágenes se puede ver a Martina jactándose de ser homofóbica. "Tengo 25 años. Nunca me había anotado en el programa. Es algo que tenía pendiente. Soy muy simpática, extrovertida, no tengo filtros. Soy competitiva, celosa y homofóbica", decía.