Gran Hermano 2022: el inesperado anuncio que puede cambiarlo todo

Gran Hermano 2022 va generando mayor expectativas a medida que el juego avanza y se comienzan a definir las estrategias de cada uno de los participantes.

En este sentido, el lunes, durante El Debate del reality de Telefe, Santiago del Moro sorprendió al anunciar lo que muchos en las redes ya venían sospechando: Se realizó la nominación espontánea.

Esta nominación puede realizarla el primer participante que pida su uso en el confesionario, y el concursante que la efectúa otorga tres y dos votos, en lugar de dos y uno. Si bien no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia.

Como era de esperarse, en la casa no tardaron mucho tiempo en descubrirlo y ya comenzaron a barajar quiénes podrían haberla hecho. Según Coti, quien realizó la nominación espontánea fue Agustín. "Dicen que fue Agustín, pero a mí me dice que no", señaló Maxi.

"Fue al confesionario, salió, y Alfa dijo que hicieron la espontánea. Y Coti quiso hacerla y le dijeron que ya estaba hecho", acotó Juliana, mientras que Coti sentenció: "Yo entré después que él (por Agustín), y me dijeron que ya estaba hecha".