El papelón que protagonizó Amalia Granata en Disney

Amalia Granata disfrutó hace un par de años de unas vacaciones familiares en Disney. Durante su estadía en el parque de diversiones, la mediática optó por disfrutar del día en bikini, debido a las altas temperaturas. Pero uno de los agentes de seguridad le pidió que se vistiera.

La información fue difundida por Mariana Brey en Socios del espectáculo (El Trece). La periodista reveló que personal del parque le pidió a la Diputada que se tapara mientras disfrutaba de uno de los juegos.

"Que por favor se tapara, que se pusiera más ropa", contó Brey que le pidieron a Granata hace unos años cuando, otro visitante se sintió incómodo al ver a la rubia con poca ropa.

"Pero Amalia tiene un lomazo, con esa cola, mi amor, se ve a seis cuadras, y le pidieron que se tape", dijo Brey interpretando que no era solo una mujer en bikini sino una muy llamativa.

"En el parque de agua un guardia me vino a decir que mi bikini colaless no era para Disney... Y que me ponga short", había expresado Granata en su cuenta de Twitter en aquel momento.

Recordemos que la Diputada provincial presentó la semana pasada en la Legislatura de la provincia de Santa Fe un Proyecto de resolución mediante el cual propone realizar una Jornada de Concientización, Difusión y Promoción de la importancia de la donación y trasplantes de órganos y materiales anatómicos de personas fallecidas menores de 18 años de edad.

"Este proyecto surge como consecuencia de la problemática que se da a nivel nacional, y de la cual la Provincia de Santa Fe no está exenta, relativa a la ablación y trasplante de órganos y materiales anatómicos en personas menores de 18 años de edad. Ello, por cuanto resulta muy difícil y hasta a veces imposible, que la cantidad de menores en lista de espera para trasplante obtenga el órgano que necesita para continuar su vida en el momento indicado del tratamiento", manifestó la presidenta del Bloque Somos Vida– Unión Federal.