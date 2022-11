El filoso comentario de Mirtha Legrand sobre el escándalo de Ana Rosenfeld en su programa

Hace algunos días, trascendió la versión de un sonado episodio de escándalo y llanto durante la grabación de la más reciente emisión del programa de Mirtha Legrand. Y ahora, la propia diva se refirió al episodio que habría protagonizado una de sus invitadas.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre acusó en LAM (América) a Ana Rosenfeld de hacer llorar a la maquilladora y peinadora del ciclo de Mirtha Legrand. Según la panelista, la abogada quedó disconforme con el trabajo que le hicieron en la preiva de La noche de Mirtha (El Trece), y luego de un presunto estallido habría provocado las lágrimas de la joven trabajadora del ciclo de la legendaria conductora.

Este martes, en diálogo con un móvil de Intrusos (América) Legrand se refirió a la polémica situación por la que Rosenfeld quedó en el ojo de la tormenta. A diferencia de la letrada, que negó categóricamente la versión del escándalo, la diva deslizó un filoso comentario sobre su accionar.

Aprovechando el festejo de cumpleaños de Marcela Tinayre, desde el envío de chimentos le preguntaron a Mirtha Legrand sobre la controversia con Ana Rosenfeld y el presunto maltrato a una trabajadora de su equipo.

"Eso queria aclarar, en la mesa no pasó nada. Me parece que tuvo un entredicho con una peluquera y se enojó mucho. Yo no sabía nada y ella tampoco me dijo nada, llegué y ya me senté para empezar el programa. 'Escándalo no sé qué en la mesa de Mirtha', no, en la mesa fue todo muy armonioso", aclaró Mirtha.

Finalmente, cuando el cronista le djio a la entrevistada que Ana Rosenfeld había desmentido la agresión a la peinadora, Mirtha Legrand expresó picante: "¿Que fue invento de la empleada?, ¿cuál será la verdad?", interpeló.