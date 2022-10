Wanda Nara se despachó contra Maxi López luego de que dijera que ahora está con "una Ferrari"

Si se trata de conflictos, escándalos y polémicas, para Wanda Nara no hay feriados. Ahora, la empresaria mediática se refirió, en un vivo de Instagram para millones de seguidores, sobre los dichos de Maxi López.



“¿Viste la cámara oculta de Maxi López?”, le preguntaron a Wanda. “Sí, pero no fue una cámara oculta”, contestó ella, dejando entrever que las palabras de su ex marido hacia ella eran intencionadas.



En el último tiempo, Wanda Nara logró vincularse de una manera más amistosa con Maxi López, dejando de lado las fuertes diferencias que existieron entre ellos durante varios años a raíz de la separación.





Luego de varios cruces mediáticos, originados por el escándalo en el que también estuvo involucrado Mauro Icardi en el principio de la relación con Wanda, ambos lograron recomponer la relación de padres.



En este contexto, en el programa “Emigratis de Mediaset”, emitido en Italia, le consultaron a Maxi López por la relación que mantenía con su ex. “Todo en orden”, respondió el ex futbolista.



Lógicamente, los periodistas no dejaron pasar la situación polémica y seguramente dolorosa que vivió Maxi López por la traición de Mauro Icardi, quien era su amigo mientras estaba casado con Wanda.





“Te hizo una bastardeaba con tu amigo, ¿no? No se hacen esas cosas. ¿La culpa es de ella o de él?”, le preguntaron los periodistas al ex jugador de River y el Barcelona, entre otros clubes. “De ambos”, contestó.



No obstante, el momento más polémico llegó al final, cuando Maxi lanzó una fuerte comparación entre Wanda Nara y su actual novia, Daniela Christiansson. “Antes manejaba con esa, ahora voy con un Ferrari”, expresó.