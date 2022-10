Pamela David contó cuál fue la enfermedad que puso en riesgo la vida de Daniel Vila

Pamela David visitó el programa de Juana Viale y relató la angustia que padeció por la salud de Daniel Vila que casi le cuesta la vida: "La semana pasada, llegamos con mi marido y con Lola a Miami, donde estuvimos una semana. Daniel se agarró una neumonía, pero se trataba de la Legionella".

"Fue muy loco. Daniel juega mucho al tenis y en Miami ponen el aire acondicionado a todo lo que da, así que no sabíamos si era una gripe. Él se sentía bárbaro, pero tenía fiebre. Ya al volver, no teníamos termómetro en el avión, pero lo tocaba y me quemaba. Llegamos el domingo (pasado) y se sentía bien. Incluso, fue a jugar al tenis con un poco de fiebre", reveló Pamela.

Y agregó: "Lo vinieron a ver y le diagnosticaron neumonía. Pensaba que era la que se bate solo con antibióticos, pero era esta específica. Si los médicos de Los Arcos (donde fue internado Vila) no hacían el trabajo sumamente exhaustivo que hicieron de buscar y descartar cada una de las bacterias...”.

Fue entonces que continuó: "Volvió a nacer. Hoy lo cuento con tranquilidad, pero (la Legionella) tiene un 80 por ciento de mortalidad, sobre todo en mayores de 50 años. Uno no es consciente. Sabemos que todos vamos a morir, pero cuando estás tan cerca, decís: ‘Celebremos la vida’".

"No es que sea una negadora de la realidad, pero elijo agradecer, soñar, buscarle lo positivo a todo y me encanta. Soy mucho más feliz. El jueves fue mi cumpleaños y festejamos por dos. No íbamos a hacer nada, porque yo no sabía si iba a estar internada todavía con él, porque lo acompaño", contó.

Eso no fue todo porque Pamela confesó: "Fueron varios días en los que vos no sabés... De verdad, el 29 de septiembre festejamos su segundo cumpleaños". Cabe recordar que hace algunos días atrás, David abrió su corazón y recordó su gran momento mediático: "Porque yo veo La peluquería de los Mateos y 'ay, hola Rolo', con las tetas acá".

"Y hoy verlo con mis hijos y digo ¿había necesidad? Y, sí, porque en ese momento no me molestaba, estaba divina, y no estaba mal visto. Y hasta siendo mamá he hecho algunas cosas, y hoy creo que pasa por un tema ya de que no tengo ganas, no porque no lo haría", confesó.