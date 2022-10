El insólito motivo por el que Luciana Salazar no puede trabajar

Luciana Salazar visitó el programa de Mirtha Legrand y sorprendió al contar detalles de su vida privada. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el motivo por el cual no puede trabajar: "Ahora no estoy trabajando. Tengo ganas, este año no, igual voy a ser sincera".

"Estoy muy comprometida con el tema de mi hija, porque yo soy la única que se ocupa de todo de ella. La llevo a todos lados, la busco, la traigo. Me tiene orgullosa, pero porque lo dice la gente , ella es muy cariñosa, muy histriónica, muy dulce", agregó. Pero eso no fue todo porque Luciana fue por más.

Salazar lanzó: "Me gustan más los chimentos políticos que los de espectáculos. Me llegó, no sé si será verdad, yo digo la información que me llegó, que parece que va a haber cambio de Gabinete: se va a ir Aníbal Fernández y va a venir alguien del entorno de la señora".

Y confesó sobre su pequeña: "Te voy a ser sincera, estoy muy complicada con el tema de mi hija. Yo soy la que se ocupa de todo y ella está con un millón de actividades. Mi sueño era ser mamá, formar una familia. Nunca fue casarme. Yo tengo cuatro embriones congelados. Cuatro nenas más".

"En Estados Unidos cuando congelas óvulos o embriones casi te hacen firmar un testamento más o menos, por si te pasa algo el día de mañana. Yo firmé una biblia prácticamente. Yo se lo recomiendo a las mujeres. Ojalá fuera accesible para todas. Creo que para la mujer es muy importante porque estamos muy pendientes del tema de la edad biológica", contó.

Cabe recordar que hace un tiempo, Luciana Salazar habló sobre el casamiento de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti y causó polémica: "Todo esto viene del año pasado que ahora no vengan a inventarme que yo hago esto por el supuesto casamiento. No me interesa en lo absoluto ni necesito llevar mi vida privada a los medios".

"Esto viene del año pasado, él no quería que yo acuda a la justicia. La contrata a Ana Rosenfeld para mediar y llegar a un acuerdo. A fin de año se hace un acuerdo en el cual Martín se comprometía a pedir disculpas públicas y un montón de cosas más", expresó la modelo.