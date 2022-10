El desgarrador momento que atraviesa Ángel de Brito: "Un año de despedidas y..."

Ángel de Brito pocas veces habla de su vida privada. Sin embargo, hace un tiempo, el conductor de LAM en diálogo con María Laura Santillán, abrió las puertas de su intimidad: "Yo no tengo personaje, vos me conoces y soy serio. Siempre fui muy medido. Hasta que se me suelta la cadena y ahí se me va toda la mesura".

"Yo soy más o menos así, como me ven siempre en pantalla. Por eso la gente me cree, que es lo más importante para nosotros los periodistas, ¿no? La credibilidad. Arrancar por ahí. Después hay mucho trabajo para construir eso. Es muy mío. Y también soy así en la vida, cuando me enojo no ando gritando por los pasillos", agregó.

Y continuó: "La farándula, el mundo del espectáculo, las figuras van por dos caminos, hay todo un zoológico de gente que juega a esto y que le encanta aunque diga que no, aunque se peleen con el cronista que los va a buscar a la puerta de la radio, aunque insulten en sus programas o en sus redes".

"A los que les gusta la fama. Y hay un 80% de la gente del mundo del espectáculo que no entra. Hay un montón de actores a los que nunca les vas a preguntar por su vida privada primero porque son más interesantes por su trabajo. Vos podés hacerle una entrevista a Pinti, a Gasalla, a Darín, a Oscar Martínez, Mercedes Morán, Verónica Llinás, y podes hablar una hora de su trabajo", expresó.

Eso no fue todo porque reveló: "A mí me gusta estar con mi familia, me gusta estar con mis amigos, me gusta estar mucho en mi casa, me encanta porque estoy todo el día afuera. Con el teléfono estoy todo el día. Te miento si te digo que no. Mate me encanta, a toda hora. Tele a toda hora, o radio. Una de las dos está prendida".

Ahora bien, resulta que hace algunos meses atrás, utilizó sus redes sociales para abrir su corazón y contar el mal momento que vivía. Y es que, su mascota murió y él le dedicó un emotivo mensaje: "Chester, no hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy".

Como si fuera poco, hace algunas horas reveló que murió su gato y también le dedicó unas emotivas palabras de despedida y se mostró muy angustiado: "Este hermoso gatito, no nos va a visitar mas! Un año de despedidas, Chau Zeus".