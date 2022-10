Revelan que el romance de Wanda Nara y L-Gante sería por conveniencia: “Ella quiere…”

Desde hace días que no se habla de otra cosa: a la par del anuncio de su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara empezó a mostrarse cada vez más cerca de L-Gante. Mensajes en redes, fotos, videos y campañas juntos, gestos de buena onda y encuentros: la relación entre la rubia y el cantante de cumbia es cada vez más estrecha.

Y mientras muchos sospechan de que ahí haya realmente una atracción amorosa (aunque Tamara Báez esté convencida de que su ex está saliendo con la mediática), en A la tarde contaron un dato revelador que cambiaría completamente la perspectiva de esta trama que poco tiene de romance y sí mucho de estrategia.

Según aseguraron en el programa que conduce Karina Mazzocco, lo de L-Gante y Wanda habría nacido con razones puramente comerciales, un objetivo que apenas tiene que ver con que los dos sean la cara de la nueva línea de ropa deportiva que lanzó la rubia, la primera muestra de este territorio que la hermana de Zaira quiere conquistar.

Porque Wanda no sólo quiere vender camperas, sino que aspira a muchísimo más: está dispuesta a llegar a la cima gracias a L-Gante, que en dos años se convirtió en una auténtica mina de oro que no para de facturar.

“Hay fuertes versiones que la colocan a Wanda Nara como la mujer que va por todo”, arrancó la conductora del programa de América, y agregó, en referencia al trabajo de representante que la mediática realizó con su ex: “Se quedó con lo de Mauro Icardi, pero ahora va por la fortuna de L-Gante”.

Así, indicaron que hay versiones que indican que a Wanda la mueve una ambiciosa estrategia doble que la consagraría la reina del juego. “No solamente Wanda quiere ser representante de L-Gante… Vamos a hablar en potencial; no solamente querría ser la representante de L-Gante sino que también querría borrar de un plumazo a Alejando Cipolla porque es su archienemigo”.

¿Quién es Cipolla? Suena la cortina de Game of Thrones: el abogado de L-Gante que es, también, el representante legal de Carmen Cisneros, la ex empleada de Wanda que la demandó por reducción a la servidumbre y demás irregularidades por las condiciones laborales que padeció en su casa de Italia. Según Wanda, Cipolla no está preparado para enfrentar a nivel mediático los escándalos de L-Gante.

Finalmente, en A la tarde fueron concluyentes sobre las intenciones de la ex de Icardi con Elián Valenzuela: “Ya le está manejando la carrera; le sugirió que no vaya más al programa de Marcelo Tinelli, según ella ´no le conviene´. Y lo que explica todo es el negocio que ella quiere manejar: lo que factura por mes”. Simplemente, brillante.