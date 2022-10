El cocinero que tuvo un romance oculto con Carina Zampini contó toda la verdad

Hace unas semanas, Juan Tiberio visitó el estudio de Mañanisima con el objetivo de cocinar y dialogar con Carmen Barbieri y su panel. Sin embargo, el cocinero se topó con una sorpresa, ya que revelaron que en el pasado había tenido un amorío con Carina Zampini y no lo habían hecho público. Ahora, dio más detalles sobre lo sucedido en ese momento.

En el año 2019, Carina Zampini se desempeñaba como conductora del Gran Premio de la Cocina. Uno de los participantes era Juan Tiberio, quien logró llegar a la final de esa edición. En ese momento, la conductora hacía un juego de seducción con Christian Petersen, pero el único objetivo era desviar las miradas de quien era su verdadero amor en aquel entonces.

En estos últimos días, el cocinero visitó Mañanisima y lo sorprendieron al revelar este amor que se había mantenido oculto hasta el momento. Es que Pampito anunció que tenía de buena fuente el nombre de un viejo amor de él. A lo que Carmen no tardó en sumarse al jueguito.

"Yo sé quién es, pero no lo voy a decir. No puedo ir y decir que se trata de Carina Zampini ¡Ay se me escapó!", ironizó Barbieri, quien siempre tuvo la intención de mencionarlo. En ese momento los nervios se adueñaron de Juan Tiberio quien dejó entrever que todo era verdad.

Ahora, volvieron a invitarlo al programa y hablar sobre el tema era inminente. Para ahondar el tema, mostraron una nota en la cual hacían referencia a lo contado la última vez. En la misma, mencionaban a Barbieri como quien reveló del secreto. “Hacete cargo, Carmen”, le dijo Estefi Berardi.

A lo que la conductora no dudó en meterse en el asunto. “Para, está buena esa Foto. Me gusta la pareja que hacen. Mirá que yo no sé si vos estás soltero y ella también”, consultó para saber si seguir hablando del tema o no.

“Yo estoy soltero, ella no tengo ni idea. Y en ese momento también estaba soltero”, aclaró sobre su situación sentimental actual y sobre la vez que estuvo junto a Carina.

“Entonces no hubo nada malo. Fue solo un romance”, mencionó. Y atacó, entre risas, a Pampito que la miraba mal: “¿Qué no puedo decirlo? ¿Vos me lo contaste y no puedo decirlo? Como un loro repito todo”. A lo que el panelista cerró: “No, no. Como dice Moria, si me lo cuentan es para que lo cuente”.