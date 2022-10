Nicolás Occhiato defendió a Javier Milei y despertó la furia de Diego Brancatelli

Nicolás Occhiato se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de sus declaraciones sobre la dirigencia política que realizó en su programa Nadie dice nada (LUZU TV,).

El actor, conductor, y productor expresó su fuerte apoyo a Javier Milei, despertando fuertes críticas en las redes sociales. "Voy a decir algo y quiero que se entienda. No es que voy a hablar a favor de Milei", comenzó diciendo casi atajándose.

"¿Es un loco? Sí. Ahora, ¿y los que nos gobiernan desde que tenemos uso de razón? Los que se visten mejor y hablan más tranquilo hicieron mierda el país igual. O sea, ¿se entiende a lo que voy? No es que estoy hablando bien de Milei. Digo...(los políticos) son todos los mismos hijos de puta", disparó Occhiato.

"Porque viene alguien más preparado a decir algo un poco más certero se lo toma más en serio, pero después cuando tuvieron la oportunidad de hacer... todos los que estuvieron nadie hizo nada. Entonces está bien, este tiene sus locuras y dice cualquier cosa y todo... pero es como cuando pensás que el ladrón es el que viene vestido de una forma, hay ladrones de traje", concluyó.

Tras las repercusiones de sus declaraciones. el fragmento con la opinión de Occhiato se viralizó en las redes sociales, acumulando un gran número de comentarios. "Eso es lo que pasa cuando los chetos se compran micrófonos y se aburren", señaló un usuario.

Entre los usuarios que salieron a pegarle a Occhiato apareció Diego Brancatelli: "Pobre pibe. Dos dedos de frente. Razonamiento básico y vacío", expresó el periodista.

Por su parte, Julia Mengolini también compartió su opinión en las redes: "Dijeron 'no hablamos de política' cuando gatillaron en la cara de la vicepresidenta pero no dudaron en acusar a todos de ladrones e inútiles para darle apoyo a una bestia como Milei. Parece que sí hablan de política. No eran sólo boludones hablando de sexo. Ojo".