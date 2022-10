Alex Caniggia se burló de los pobres tras comprarse un auto de lujo: el polémico mensaje

Alex Caniggia volvió a generar polémica en las redes sociales. El mediático se compró un exclusivo auto importado de Alemania y lo compartió en sus redes sociales con un mensaje que causó revuelo.

"Este es mi auto, que vuela como un ave. Importado alemán. Obvio que es una nave. Que el barats no me mire que la envidia es grave", comenzó expresando junto a varias fotos que lo muestran dentro del vehículo.

"Al pobre no le alcanza ni para la llave", agregó para finalizar el hermano de Charlotte Caniggia.

Como era de esperarse, la publicación generó revuelo. "Vos lo tenés gracias a papi ! Porque no servís ni para barrer la vereda", comentó una seguidora. Pero, ¿porqué bardea a la gente pobre?", le consultó otro. "Que lindo nacer en cuna de oro. Que feo mensaje. Eso dice la pobreza que llevas dentro", respondió otra seguidora.

Alex Caniggia

Recordemos que Alex se convirtió en el campeón de la primera edición de El Hotel de los Famosos (El Trece). El mediático se terminó quedando con el gran premio de diez millones de pesos. Fue entonces que decidió gastarlos de la mejor manera.

Fue durante su participación como invitado en PH: Podemos Hablar (Telefe) donde confesó en qué se gastó todo el dinero del premio: "Me llevé diez palurris. Ya me los gasté igual. Olvidate. Me fui un mes de viaje. Un viaje high. Lago di Como, Holanda, todo. Fue al toque. La guita va y viene. Turista, jamás. Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado", confesó.