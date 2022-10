El tatuaje que se hizo Paula Morales en honor a su papá

Basada en el honor de la palabra, Paula Morales cumplió con esa promesa que se juramentó en un trance muy difícil, muy delicado de su padre, el enorme Víctor Hugo Morales. Motorizada en la alegría de la recuperación, la actriz cristalizó ese plegaria con un tatuaje muy sentido.

La hija del relator más famoso y prestigioso habló en profundidad de los motivos que la impulsaron a grabarse en la piel ese diseño especial, que trasciende el mero dibujo, las líneas artísticas y la cuestión estética y se fundamenta en otro sentido mucho más emotivo.

En una charla con Big Bang News, Paula abordó con total honestidad ese periodo aciago de su vida, cuando Víctor Hugo se debatía contra las secuelas de un contagio de coronavirus muy adverso, en una etapa de menor información y herramientas contra la enfermedad.

En el comienzo del relato, Morales contó: “Yo sabía que él era muy devoto de alguien, pero no sabía bien de quién. Él había viajado a agradecer al santuario de alguien, pero no me acordaba porque no le daba mucha bola a eso. Cuando él entró en terapia intensiva, uno se aferra a todo lo que le haga bien. Le pregunté a mi mamá a quién él le era devoto y me dijo que a la Difunta Correa”.

Desesperada por ayudar a su padre, por aportar algo en ese pelea en el hospital, Paula accionó y se movió, por eso narró: “Entonces empecé a averiguar un poco, en realidad un montón...empecé a leer cómo se le rezaba, qué se le ofrecía, le prendía velas, le rezaba las oraciones que había encontrado y le hice unas cuantas promesas”.

En un momento sintió desesperanza, lo que la impulsó a juramentarse y a esa figura mística un esfuerzo. “Había un punto donde no mejoraba, fue muy largo todo y todos los días le hacía una promesa distinta”.

Así, la pareja de Fabián Vena describió el diseño que optó por realizarse en su brazo: “Y el tatuaje es una mujer, la figura de una mujer dando de mamar a su bebé porque la leyenda cuenta que a ella la encontraron muerta, deshidratada, pero todavía su hijo seguía tomando leche de su teta. Entonces fue algo que la pudiera representar a ella”.