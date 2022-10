El picante calificativo que utilizó Yanina Latorre para referirse a Ana Rosenfeld

Ana Rosenfeld decidió salir a desmentir a Yanina Latorre luego de las repercusiones mediáticas que se generaron a partir de la información que brindó la panelista de LAM (América TV), quien aseguró que la abogada de los famosos había protagonizado un escándalo durante las grabaciones del programa de Mirtha Legrand, ciclo al que fue invitada este sábado.

"No pasó nada. Cuando voy de invitada a los programas, me proveen maquillaje y peinado. Soy muy sencilla, incluso con el pelo, soy un brushing y nada más", comenzó diciendo la letrada durante un móvil en Intrusos (América TV), a partir de la información de que habría maltratado a una maquilladora en los estudios de El Trece.

"Jamás maltrato a nadie, soy una persona educada y respeto el trabajo de cada uno. Yo había quedado con la producción que me maquillaba y peinaba en el canal. Lo único que le pedí fue un brushing y me dijo que no tenía secador de pelo. La chica, un amor. Pero entonces llamé a la productora y le pregunté cómo me peinaba. Me salvó Rodrigo Mesina", agregó.

Pero, mientras la abogada estaba al aire, Latorre recurrió a Twitter para salir a sepultarla: "Se sentó a mentir en Intrusos la abogada sin matrícula. Que venga a LAM. Cagona", disparó sin vueltas.

"La señora Ana Rosenfeld llegó al programa y, para que sepa la gente, este año la producción te pide que si no tenes equipo, llegues peinada. Bueno, Anita no tenía equipo, fue y la empezó a maquillar una chica, una pasante. Esta chica Anto, es una chica nueva, es joven, la empezó a maquillar, y a Ana no le gustó", comenzó diciendo Yanina al aire de LAM.

"Hasta ese momento Anto aguanto, pero cuando ella le dice 'estoy despeinada', entonces, agarró una buclera y le hizo una ondas que claramente no le gustaron y se fue indignada al camarín de Vicky Xipolitakis, y estaba Rodrigo, el peluquero de Vicky, peinando a La Griega, que llegó tarde. Rodrigo le dijo 'yo te acomodo el flequillo pero la parte de atrás no te la toco'", siguió relatando.

"Empezó a los gritos que quería que la retoque y ahí la chica se puso a llorar. Ah, y la última, pasó toda la mesa y se llevó un tupper con ñoquis y, después no solo eso, salió del estudio con el tupper de ñoquis y como no le gustó el remis que le tocó le afano el auto a otro invitado", concluyó Latorre.