El gesto de la China Suárez con María Becerra que sorprendió a todos

La China Suárez mantiene una gran relación con Rusherking. Hace algunas semanas, la actriz habló del cantante: "Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él".

"También me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido. Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos. Además, sus amigos y su familia lo aman", contó la China.

Y agregó: "Cuando estoy con alguien, no tengo plan B, ni cabeza, ni ojos para otra persona. Me enamoro perdidamente y a veces eso tampoco es tan bueno porque se sufre más. No me gustan estrategias, ni los juegos del estilo “Dejalo esperando para contestarle”. Yo digo lo que siento y él es igual. Es un amor superpuro. Estoy viviendo un sueño porque es algo idílico".

"Siempre fui de decir “Bueno, si se termina, se termina”, pero esta vez no quiero que se termine y no tengo problemas en decirlo. Nuestro amor es como un viaje divino del que no quiero volver. Yo ya tengo mis hijos y también estoy en un buen momento profesional, entonces acá no hay apuros, no se habla de convivencia, vivimos el presente", reveló.

Fue entonces que contó: "Él tiene sus tiempos, se junta con sus amigos, compone, se ocupa de su carrera; yo estoy con mis cosas, estoy con mis hijos cuando tengo que estar. Somos individuos y eso es muy importante que no se pierda en una relación. Estar con alguien que piense lo mismo es tranquilizador".

"Hubo dos personas que oficiaron de Celestinos porque me hablaban mucho de él. Una vez nos cruzamos en un boliche, él estaba con un amigo y yo también. Tomi preguntó por mí esa misma noche, yo no lo tenía, pero dije: “Ah, mirá”. Y fue un flechazo", reveló la China sobre su relación.

Ahora bien, hace algunas horas, la China Suárez sorprendió a todos con el gran gesto que tuvo con María Becerra ex pareja de Rusherking. Y es que, la actriz compartió una foto del chart en el que está su canción junto a la de la cantante y escribió: "Grosas". Además, cantó una de las canciones de la joven de Quilmes en la redes.