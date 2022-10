El detalle sorprendente que comparten Wanda Nara, Mauro Icardi, La China Suárez y Benjamín Vicuña

Wanda Nara, Mauro Icardi, La China Suárez y Benjamín Vicuña comparten algo más que historias de amor, infidelidad, pasiones y desamor, cuestiones por las que protagonizaron varios escándalos mediáticos.



La especialista en redes sociales Juariú detectó en los últimos días un detalle muy particular que comparten los cuatro personajes famosos: una gorra negra, con la imagen de un caballo parado en dos patas en posición erguida sobre un fondo blanco.



Si bien Wanda Nara la usó hace ya un tiempo largo, cuando todavía estaba en pareja con el futbolista del Galatasaray de Turquía, la China Suárez comenzó a lucirla recientemente, algo que llamó la atención.





Lo que más sorprendió fue cuando se descubrió que la misma prenda la habían utilizado también Mauro Icardi y Benjamín Vicuña. Los dos, por separado, posaron frente a la cámara con la gorra.



Stallion, en inglés, significa semental, el término que se usa para describir a los caballos machos de pura sangre, que son criados para reproducirse entre ellos porque tienen la misma conformación y una gran acumulación de hormonas que los hacen distinguirse de otras especies.



Sin embargo, en el caso de las dos ex parejas, sus gorras hacen referencia a una empresa de audio para automóviles que se puede conseguir por el precio de siete mil pesos a través de Internet.





De esta manera, los cuatro personajes vuelven a tener algo en común entre ellos, no sólo las historias de amores y escándalos. Hay que recordar que La China Suárez fue pareja de Benjamín Vicuña, con quien empezó la relación con aquella situación del motorhome donde los encontró Pampita, hasta ese momento pareja del actor chileno.



Asimismo, La China estuvo involucrada, no hace tanto tiempo, con Mauro Icardi, el ahora ex marido de Wanda Nara, en lo que se puede decir que fue el gran escándalo mediático del 2022.