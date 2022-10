Tini Stoessel le respondió a los periodistas paraguayos que la criticaron

Tini Stoessel fue noticia este fin de semana luego de las repudiables críticas que recibió de parte de un grupo de periodistas de Paraguay. La artista argentina se presentó en los Juegos Suramericanos Asunción 2022. En ese contexto se desató un escándalo ya que en medio del show el micrófono de los conductores quedó abierto y se escucharon burlas contra el físico de la cantante: "Mirale su ombligo, te pido que veas. No quiero mirar, voy a tener pesadillas".

Tras las repercusiones de la noticia, Chipi Vera y Eva Rodriguez salieron a pedir disculpas. "Fue un error, lo acepto, lo admito y duele. Jamás fue mi intención dañar a nadie. Me deja una gran lección", señaló Eva en sus redes.

"La verdad es que no soy perfecta, lo sé muy bien y hay partes de mi cuerpo que no me gustan... Cometí un error, como todos lo hemos hecho alguna vez y a los que quieran entenderlo, se los agradezco. A los que no... seguiré recibiendo sus comentarios", continuó.

"Lastimosamente, no se dieron las cosas como quisimos, no se vio el trabajo de todo el equipo por un comentario desafortunado. Sinceramente, no fue algo que lo pensamos... solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas", finalizó.

Por su parte, Vera expresó: "Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire pero también aclarar que yo dije un comentario de 'ahora entiendo a De Paul' porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista. Sé que mis compañeras están sacando un comunicado... pero de mi parte, es esto. Pedir disculpas".

En las últimas horas, fue la propia Tini quien hizo un comentario sobre lo sucedido durante un vivo que realizó en sus redes sociales. "A la gente preocupada por mi ombligo, es un ombligo, nací así. Es el ombligo que tengo, está todo bien y lo amo con todo mi corazón, no se estresen por un ombligo porque no tiene anda de malo", comenzó diciendo.

"Nací con este ombligo, qué se le va a hacer... se me ríen. Sí, se frustran por un ombligo. Listo todo bien", agregó.