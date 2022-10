La dura decisión familiar del Chino Leunis y su esposa Macarena

Hace un año, el Chino Leunis y Macarena le pusieron formalidad a su amor y decidieron casarse. Ahora, el conductor habló de la relación, que comenzó mucho tiempo después de haberse conocido.



“Se dio que los dos encaramos un proceso independiente de fines de vínculos anteriores. No fue amor a primera vista, no fue una cuestión fulgurosa, siempre me pregunto cómo fue que la veía de otra manera y cómo ahora la veo como la veo”, comentó el conductor.



“Realmente fue algo mágico, porque me di cuenta de cómo pasó”, agregó el Chino Leunis en una entrevista radial con el programa Agarrate Catalina, que conduce la periodista Catalina Dlugi.

Chino Leunis y Macarena, su esposa.



Asimismo, el presentador televisivo abrió su corazón y reveló que, si bien en un momento pensar en la posibilidad de tener hijos juntos, en el último tiempo esa idea se fue diluyendo y hoy en día la ven muy lejana.



“Por momentos tuvimos una fantasía, pero se fue evaporando, porque tenemos cinco pequeños desde los 11 años hasta casi 18”, explicó el conductor de El Hotel de los Famosos, por El Trece.



Por otra parte, el Chino habló de su relación laboral con Pampita. “Caro es una mujer maravillosa, gran compañera, muy generosa, es una número uno y tiene una manera de manejarse que la encuentra muy accesible”, contó.

“Compartimos situaciones familiares también. Nos invitó con Maca al cumpleaños de Ana. Si nosotros tenemos afinidad, nos vamos a aprender a cubrir con mucho más compromiso. Siento que hicimos un muy buen match con ella”, añadió Leunis.



Además, adelantó que la segunda temporada de El Hotel de los Famosos arrancará a principios de 2023. “Estamos mejorando los juegos, el look de la casa, todo el arte. Estamos tirando una pared para agrandar. El camarín es espectacular, la casa va a tener muchas modificaciones. Vamos a disfrutar de los espacios exteriores porque va a ser en pleno verano. Quedé con mucha buena onda con todos”, cerró el Chino.