El fuerte piropo de la China Suárez a Rusherking: “Un límite te…”

La relación entre La China Suárez y Rusherking continúa avanzando y cada vez se los ve mejor, demostrándose uno al otro el inmenso amor que sienten y que el joven músico plasmó en la presentación de su última canción inspirada en ella y llamada “Perfecta”.



El buen momento entre ellos quedó reflejado en una foto que compartió la China Suárez en sus historias de Instagram y que el músico había subido antes a sus redes, con un pícaro piropo haciendo alusión a las cosas que le genera.



“Basta, un límite te pido”, escribió ella con un emoji de un corazón encendido y una carita roja, en señal de estar transpirando y sacando la lengua. “Suerte en Neuquén, te espero aquí”, completó La China. "Gracias, Chinita hermosa. Mañana te veo por fin", le respondió él.





En una recién entrevista, la actriz reflexionó sobre el amor que siente por Rusherking, habló de lo enamorada que se siente y de los perjuicios que tuvo que superar por su diferencia de edad (ella tiene 30 años y él 22).



“Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación”, sostuvo la actriz en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.



“No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué lo que tanto me atraía de él”, agregó la China Suárez, que poco antes de blanquear su romance con Rusherking venía del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.





“También me pregunta qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés”, aseguró La China, que expresó que se siente feliz por este momento.



“Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido. Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos”, concluyó la actriz.