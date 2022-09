La China Suárez compartió su inesperado cambio de look

La China Suárez siempre termina siendo noticia. En medio de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, sumado al de Zaira Nara y Jakob von Plessen, el nombre de la actriz volvió a aparecer en los diversos portales dedicados al mundo de la farándula.

Además, la ex Casi Ángeles se encuentra en Madrid, ciudad en la que coincidió con Icardi. Como era de esperarse, los rumores de un posible encuentro no tardaron en llegar. En plena guerra mediática con Wanda por su separación, el futbolista hizo una escala en la capital española. Sin embargo, ella aclaró que está en España para promocionar Objetos, su nueva película.

En este contexto, La China decidió realizarse un cambio de look. Tal como mostró en su cuenta de Instagram, apostó por un flequillo largo. Además, se nota un retoque de color en su cabellera.

Como era de esperarse, la publicación cosechó casi 400 mil "me gusta" y miles de comentarios de sus seguidores que dieron su opinión sobre el cambio de look de la actriz. “Divina”, "Na bueno", "Hermosaaa ese flequillo", "Hay algo que nunca vas a lograr... que algo te quede mal", "Eugenia del 2015 sos vos? no puede ser que no te pasen los años", fueron algunos de los mensajes que recibió por parte de los miles de internautas que comentaron la publicación.

En las últimas horas, Wanda vivió un incómodo momento durante la última emisión de ¿Quién es la Máscara?, el programa de Telefe donde participa como investigadora, cuando uno de sus colegas, Roberto Moldavsky, arriesgó que el personaje que se encontraba detrás del disfraz era nada más y nada menos que La China. Ante la sorpresa, Wanda reaccionó disparando varios comentarios categóricos sobre la actriz. "No creo que sea tan atrevida. Sería un montonazo", fue lo primero que atinó a decir Wanda.

Por su parte, Lizzy Tagliani, otra de las investigadoras, explicó que Moldavsky arriesgó ese nombre porque la ropa del personaje tiene influencias japonesas, y coincide con el nombre de usuario de la actriz en Instagram. "Hacele publicidad, vos. Dios mío, para tener amigos así…". Y finalmente, remató: "Igual yo a ella ya la desenmascaré".