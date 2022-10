El dramático relato del Teto Medina sobre su adicción a las drogas

Marcelo "Teto" Medina fue liberado bajo caución juratoria el pasado miércoles 28 de septiembre, luego de pasar seis días detenido en un comisaría en General Rodríguez. El exintegrante de VideoMatch había sido privado de su libertad en el marco de una causa por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados que se investiga contra organización conocida como "La razón de vivir".

El juez Adrián Villagra le impuso al animador presentarse en el juzgado el primer martes hábil de cada mes. A su vez, el conductor tiene prohibición de acercarse a las víctimas de este caso que generó una gran repercusión a nivel nacional.

Este lunes, el animador fue invitado por Jorge Rial al programa que conduce por la pantalla de C5N. Durante la charla, Medina reveló que "aún no cae" de la situación que está atravesando.

"Si vos rompés algo y te retan por eso, está bien. Pero cuando no entendés de dónde viene y qué es lo que pasa, te asustás. Cuando llegaron a mi casa, entraron seis o siete personas. El trato fue bueno pero no sabes por qué. Y cuando me cuentan y me nombran este lugar, no entendía absolutamente nada", comenzó expresando.

Por su parte, explicó los motivos por los cuales llegó a La razón de vivir. "Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. A los 48 años entré en el mundo de las drogas. Y me encuentro que no sabía qué hacer con mi vida. La droga te lleva a un lugar donde no te importa nada, donde sos una basura y no te querés", recordó sobre sus inicios en el mundo de las drogas.

"Tuve la valentía de hablar con mi hija y decirle que estaba mal, que hiciera algo porque no podía conmigo. Había tenido dos o tres episodios personales de estar tirado en la cama y decir si matarse era esto, yo lo hacía", disparó visiblemente afectado.

"Tomé cocaína y sos Superman, es algo muy engañoso. Caminé diez pasos y me caí adentro de un pozo lleno de caca. Pude salir y ahora estoy parado en la puerta del pozo y les digo que se desvíen. Yo por las drogas perdí todo, no tengo ni auto", explicó sobre cómo las drogas arruinaron su vida.

"Cuando termino mi tratamiento de internación, empiezo a ir a grupos y juntarme con gente en rehabilitación. Ahí aparece el Teto Medina, la tele me salvó la vida. Porque cuando entro en los grupos, decían: ´Estoy internado con el Teto´. Y llego a coordinador de grupo, empiezo a sentir que necesitaba vivir en recuperación. Y vivo feliz", sumó sobre su rol en la institución.

Al ser consultado sobre su imputación, aclaró: "Me llama la atención que si eso hubiera pasado, yo hablaba con los chicos aparte. Yo a ese lugar iba los martes a las 11 de la mañana y a las 17 estaba en mi casa. Explicame qué puedo saber yo si iba nada más que seis horas por semana. Pero lo que le dije al fiscal es: ¿por qué ningún chico me lo vino a contar? Nunca vi nada".

"La gente sigue confiando en mí, más que nunca, porque saben que amo lo que hago. Los pibes estaban en la puerta de la comisaría, las madres desesperadas...hay madres que me dicen que no abandone a su hijo. Yo a estos pibes los contengo", finalizó.