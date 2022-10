Yanina Latorre reveló su desconocida y dura historia familiar

Semana movida para LAM, que marcando la agenda de los medios del espectáculo vivió varios sucesos en simultáneo durante estos últimos días. Uno de ellos se dio el jueves, cuando una de las panelistas del programa tuvo un tenso cruce con Camila, la hermana mayor de Thiago Medina de Gran Hermano.

Repasando, una de las integrantes del panel de LAM había explicado en otro programa la difícil situación que vivía la familia del participante del reality, con el hermano más chico (Lucas) sin asistir al colegio por salir a cartonear para ayudar a la familia. Ella aseguró haber averiguado diferentes situaciones alrededor de esto, como el hecho de que habían mandado una asistente social para colaborar y la familia no la recibió, entre otras cosas. Esto generó una respuesta negativa por parte de la familia de Thiago, que a través de Camila tuvo su descargo contra la panelista.

En ese momento del cruce en vivo, varias de las otras angelitas se alinearon a Camila y mostraron el repudio del accionar de su compañera, que criticó la forma de manejarse de la familia de Thiago. Una de las que se mantuvo en la misma línea y comprendió la situación fue Yanina Latorre, quien este viernes salió al cruce a responderle a su propia colega dando un ejemplo de su propia experiencia.

“Voy a contarles la historia de mi mamá”, comenzó adelantando Yanina. Pocos sabían hasta entonces que el siguiente relato, estremecedor desde el sólo hecho de imaginar la crudeza de los hechos, iba a dejar a todos callados en el estudio y sorprenderse ante los dichos de la angelita.

“Mi mamá viene de una familia muy pero muy pobre. A los 12 años tuvo que dejar el colegio y salir a laburar, y mi abuela no era una hija de puta ni maltratadora ni una mala persona... era una empleada doméstica que se vino en un barco desde España y no tenía a nadie. La violaron, quedó embarazada y sola, con mi mamá y mi tío”, lanzó.

Luego disparó: “Mi tío y mi mamá desde los 12 años laburaron y no fueron al colegio. Y yo soy la hija de mi mamá, me fue bien, soy profesional y pude salir adelante. Son muy duras las palabras que ustedes tuvieron con ellos y los expusieron (por la familia de Thiago), porque el pobre tiene vergüenza”.

Cuando su compañera trató de plantarle cara a esa historia, Yanina abordó: “Pero no podés decir que el niño no debe laburar, porque mi abuela no fue una basura... no le quedó otra. Mi mamá y las amigas iban al colegio y ella no tenía para un guardapolvos, y tenía que ir a laburar porque en su casa no se comía”.

Latorre fue desmoronándose emocionalmente con cada palabra de su relato, muy conmovida por rememorar la historia en cuestión. “Mi abuela fue la mejor persona que conocí en la vida y mi mamá es un ser perfecto. A veces no te queda otra, y en Twitter no hay que exponer esto”.

Y luego, a modo de resumen y crítica contra su compañera, terminó gatillando: “Qué poca sensibilidad que tiene (por su compañera). ¿Sabés qué pasa? Una familia humilde que no tiene para comer no es planes, no es política, no son seguidores, no son tuits... es amor, es entender. ¿Vos te pensás que yo quiero que el nene cartonee? Tienen que comer, no les queda otra”.