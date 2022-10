Cayetano contó cómo quedó su relación con Andy Kusnetzoff: "Tenemos pendiente..."

Nicolás Cajg, más conocido popularmente como Cayetano, está pasando un muy buen momento tanto en lo profesional como en lo personal, dado que todo marcha muy bien en su programa Un Día Perfecto, por Radio Metro, y se encuentra a la espera de su segundo hijo.



Luego de casi veinte años, decidió ponerle punto final a su recorrido en Perros de la Calle, el ciclo que conduce todavía Andy Kusnetzoff, pero ya no en Radio Metro, en donde Cayetano continuó apostando.



En una reciente entrevista, el conductor habló de las circunstancias que lo llevaron a tomar decisiones para cambiar su vida y, además, contó cómo está actualmente su relación con Andy Kusnetzoff.





En diálogo con La Nación, a Cayetano le preguntaron si no fue a Urbana Play porque no quiso o porque no lo invitaron. “Sí, me invitaron, pero el último año del programa fue en pandemia. Hicimos el programa por zoom, justo nació mi hija y fue todo medio raro. Sentí que necesitaba un cambio en mi vida y opté por cerrar mi ciclo en Perros”, contó.



“Me costó mucho tomar la decisión. Y aún hoy me cuesta porque siento que soy parte de Perros de la Calle. No que fui, sino que soy aunque ya no esté. A veces los escucho”, confesó Cayetano.



Asimismo, el periodista y conductor radial se refirió a cómo quedó su relación con Andy Kusnetzoff, que se llevó Perros de la Calle a Urbana Play. “Bien. Todavía tenemos pendiente un café con Andy”, reconoció.





“No nos vimos desde que nos separamos, pero nos mensajeamos, nos tiramos chistes, nos saludamos. Al principio nos costó por la pandemia y después, con todo más abierto, aún no pudimos vernos y siempre quedamos en la semana próxima”, reveló Cayetano.



“Él trabaja a la mañana; yo, a la tarde. Y a la noche se complica porque los dos tenemos familias y otras obligaciones. Pero nos vamos a ver porque tenemos una charla pendiente”, cerró Nicolas Cajg.