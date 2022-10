Valentina Bassi habló por primera vez de su romance con Fabio di Tomaso

La actriz Valentina Bassi comenzó a salir con el actor Fabio Di Tomaso hace un par de años mientras compartían elenco en una obra de teatro. “Nos va muy bien”, asegura una de las protagonistas de la serie “El Hincha”.



Ahora, por primera vez desde que están juntos, Valentina Bassi decidió hablar de su romance con el actor. “Nos conocemos desde hace mucho, de cruzarnos. Trabajamos juntos en la obra La Ratonera y ahí nos enamoramos”, reveló en charla con La Nación.



No obstante, en la misma entrevista, la actriz aclaró que sus relaciones no son un tema del que le guste demasiado hablar mediáticamente, que no es un terreno en el que se sienta cómoda ni está acostumbrada a hacer pública su vida privada.





“No quiero hablar de eso. Qué voy a decir. Las cosas privadas son mías. No es por nada, pero no me sale. No estoy acostumbrada a hablar de mi vida, soy introvertida. Hablar de mi hijo fue un gran desafío”, comentó.



“Los dos somos de bajo perfil y no es que es una pose. Nos sale así. A mí me re preguntan por qué soy tan perfil bajo y no aparezco tanto, pero no tengo respuesta. Me sale así”, insistió Valentina en su argumento.



“Soy vergonzosa y tímida. No me gusta vestirme y maquillarme, mucho menos exponerme. Nunca publicamos fotos juntos con Fabio, pero por nada en especial”, sostuvo Valentina Bassi hace un tiempo en otra entrevista.





“Las fotos que nos hacemos juntos nos las quedamos para nosotros. Yo tengo un hijo y él, otro. Cada uno vive en su casa y nos vemos cuando podemos, porque nuestras vidas son un quilombo”, explicó Bassi.



“Está bueno porque elegimos cuándo vernos y nos sirve así. Nos está yendo bien y siempre encontramos el huequito para vernos. Esto de la neurosis del preestreno de un actor es muchísimo y nos volvemos infumables”, concluyó la actriz.