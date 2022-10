La contundente decisión que tomaría El Trece sobre la continuidad de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli regresó a la televisión este 2022 con una nuevo formato que generó muchas expectativas. La gran puesta al aire de Canta Conmigo Ahora le significó a El Trece una gran inversión. Pero el certamen de canto no terminó dando los frutos esperados.

En este contexto, hace algunos días se comenzó a hablar sobre la continuidad del conductor en el canal. Fueron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio quienes contaron detalles en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV).

"Era impensado que se vaya de El Trece, pero al día de hoy, Marcelo Tinelli no tiene contrato de continuidad con el canal. Se incendiaron las relaciones entre Tinelli por culpa del Grupo Clarín", aseguró Pecoraro. "Deja el canal a fin de año, no hay contrato, no hay continuidad y tampoco intenciones de retenerlo para que se quede", agregó.

"Sabemos que Marcelo es fanático de la televisión de aire, pero me llega información que quiere experimentar por plataformas digitales, que se utilizan mucho hoy en día", agregó Piaggio.

Por su parte, analizaron la supuesta campaña en su contra que estarían haciendo algunos medios, entre ellos Clarín. En los últimos días circuló una noticia falsa que fue replicada por dicho medio. "Marcelo Tinelli visitó un ministerio y dio consejos sobre cómo dejar “bien parado al Gobierno”", titularon.

Tras las repercusiones de la noticia, fue el propio Tinelli quien se mostró furioso por la noticia y salió a desmentir rotundamente lo publicado.

"Vuelvo a este medio después de mucho tiempo, para decir que esto es una MENTIRA ABSOLUTA. No soy de contestar, pero lamento que un diario tan prestigioso (cita a Clarín), mienta así. Ayer estuve en mi casa casi todo el día y solo salí para llevar a fútbol a mi hijo menor. Gracias", señaló Tinelli.

Minutos más tarde, agregó: "Reitero que esta noticia es MENTIRA. Jamás fui a este Ministerio ni ayer ni nunca. Por si no quedó claro. Espero que Clarín se retracte. Gracias".