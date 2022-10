Fuerte denuncia de una ex Combate contra Laurita Fernández

Luego de confirmarse el romance de Laurita Fernández con Peluca Brusca, su productor de Bienvenidos a bordo (El Trece), apareció una excompañera de la época de Combate quien realizó una fuerte denuncia contra la actriz y conductora.

Eugenia Schlatter acusó de maltrato a la ex de Nicolás Cabré durante una entrevista que realizó en el programa que conduce Ulises Jaitt en Radio Digital XLFM.

A través de varios audios, Schlatter sostuvo que recibió muy malos tratos de Laurita. "Cuando íbamos al corte ella generalmente se iba al camarín o se quedaba por ahí repasando la rutina. No tuve mucho contacto con ella. Una sola vez le pedí una foto para sacarnos y me dijo 'después'. Ese después no fue nunca", reveló.

Luego, la acusó de boicotearla. "Siento que me agarró de punto en el programa cuando se enteró que yo estaba teniendo un acercamiento con un productor, porque se dio cuenta que pasaba eso".

Actualmente Eugenia tiene 33 años y se dedica a la abogacía. Es santafesina y se graduó en la Universidad Católica. Luego de ejercer su profesión durante tres años, las vueltas del destino la llevaron a las pasarelas y a su posterior debut televisivo en el programa de Canal 9.

Eugenia Schlatter.

La sensual letrada cuenta con más de 375 mil seguidores en Instagram con los cuales mantiene una cálida y afectiva relación.

"Lo que más me gusta, es estar en la tele. El año pasado tuve la posibilidad de participar en Combate, que la verdad fue un programa hermoso que me abrió las puertas. Me conectó con la gente, más que nada", expresó hace unos años en una entrevista con NexoDiario.