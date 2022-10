La reacción de L-Gante ante la aparición de su padre biológico

L-Gante decidió salir a responderle a Miguel Ángel Prosi, su padre biológico, luego de su aparición pública. El cantante no veía a su progenitor desde hace más de 17 años.

Prosi dio una entrevista, la cual fue difundida por Socios del Espectáculo (El Trece), donde contó detalles de su relación con su hijo. "A partir de los 5 años ya no lo veo más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, pero después nada más", relató.

Luego, reveló por qué tomó la decisión de dejar de verlo: "Una vez que lo fui a visitar a la casa, estaba la madre con una pareja y Elián le dijo ‘papá’. Entonces, le dije a la madre que no estaba para hacer el papel de payaso. Y bueno ahí rompí el vínculo".

Ante las repercusiones mediáticas de sus declaraciones, L-Gante decidió salir a hablar del tema. "Siento que es más un descontrol, un huracán alrededor mío y yo, que estoy en el centro, me quedo quieto. Eso es lo que siento. Pero bueno, mientras no me complique…", expresó en una nota para Intrusos (América TV).

"A él no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar. No hay que renegar. Con él no hay relación. Yo nunca le dije ‘papá’ a nadie. Vivo diciendo ‘papá’, pero de onda", concluyó el cantante.