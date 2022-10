La nutricionista que se desmayó en el programa de Antonio Laje rompió el silencio sobre su salud

La nutricionista Teresa Coccaro se desmayó este martes mientras hacía su columna en el programa de Antonio Laje. La profesional estaba hablando sobre la prevención en el consumo excesivo del azúcar en los niños cuando se descompensó y terminó desplomándose frente a cámaras.

Desde el canal, pronto informaron que la nutricionista del ciclo de Antonio Laje reacconó y tras su desmayo fue atendida por personal médico que la llevó a un hospital.

Coccaro se había desvanecido sobre su compañera Malena de los Ríos, y causó preocupación en sus compañeros y en el público del programa Buenos días América (América TV).

En diálogo con LAM (América), la nutricionista que trabaja en el envió de Antonio Laje rompió el silencio sobre su salud y los estudios que le hicieron tras su desmayo.

La periodista Pía Shaw fue la encargada de compartir la palabra de Teresa Coccaro, quien expresó: "Estoy bien, ya estoy en mi casa. La producción de América es un diez. Tuve un síncope, me hicieron un electrocardiograma, un ecocardiograma y un laboratorio y está todo normal. A veces pasa, fue una baja de presión. Me queda hacerme un holter para chequear que está todo bien. Ahora ya estoy en casa, descansando".

Por su parte, la integrante de LAM explicó: "Esto fue como un apagón. Sintió que se le apagó la luz de repente pero volvió rápido, así como se cayó se volvió a levantar. Y me dijo: 'Gracias por el respeto que manejan el tema. Se dice que soy vegana y nada que ver, me alimento correctamente y soy delgada genéticamente. Hago deporte y medito, fue solo un bajón de presión'. Me dijo que está haciendo reposo porque le dio un poco de vértigo y se contracturó mucho con el tema de la caída".