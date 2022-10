Wanda Nara le dedicó un romántico mensaje a L-Gante desde Turquía

Wanda Nara y L-Gante se convirtieron en el foco de todos los medios desde que comenzaron a ser vinculados en rumores de romance. Si bien los famosos revelaron que no está en una relación, las pruebas que demuestran lo contrario son cada vez más fuertes.

Como si fuera poco, horas antes de viajar a Estambul, Wanda habló de su relación con L-Gante y sorprendió a todos: "No estoy de novia, es una relación buena onda. No, yo no soy tan liberal. No lo conocía y en este viaje lo conocí mejor. L-Gante, nunca durmió en mi casa. Siempre nos vimos en grupo".

Eso no fue todo porque también habló de su relación con Mauro Icardi tras su escandalosa separación: "Si... lo amo. Pero también hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón pero a veces las parejas terminan. Siempre lo voy a querer y amar a una persona significa no solo estar con esa persona. Significa no hacerle daño, no lastimarla".

"Hoy siento que amo a Maxi porque sabe que yo voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos. Es una persona que si le pasa algo sabe que yo voy a estar. Voy a estar para lo que sea, como pasó. Él necesitó de mi ayuda y yo estuve. Eso significa amar a una persona", contó.

Y reveló: "Lo de la separación no empezó con lo de la China Suárez. Viene desde hace un tiempo, uno no se separa de un día para el otro. Viene de un poquito antes. Nunca descubrí nada. Yo ponía las manos en el fuego por Mauro y las sigo poniendo porque la verdad es que yo me enteré de todo por él".

Ahora bien, Wanda Nara se fue y cuando llegó a Estambul no dudó en compartir una foto con sus hijos para dejar en claro que todo está más que bien con ellos y que nada de lo que se dijo fue cierto. De hecho, la blonda mostró los regalos con los que los niños la esperaron.

Como si fuera poco, se mostró muy cariñosa con L-Gante en las redes sociales. Y es que, el cantante de Cumbia 420 compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se lo ve sin remera. La empresaria le escribió: "Mirá vos". Fue entonces que el famoso le responde: "Te extraño".