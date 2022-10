Cuál fue el millonario pedido que Wanda Nara le hizo a Mauro Icardi a última hora

Wanda Nara está en el ojo de la tormenta por su escandalosa separación de Mauro Icardi. Como si fuera poco, horas antes de viajar a Estambul, la empresaria rompió el silencio en diálogo con LAM y realizó varias declaraciones que sorprendieron a más de uno por lo que reveló.

"Si... lo amo. Pero también hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón pero a veces las parejas terminan. Siempre lo voy a querer y amar a una persona significa no solo estar con esa persona. Significa no hacerle daño, no lastimarla", comenzó Wanda Nara.

Y continuó: "Hoy siento que amo a Maxi porque sabe que yo voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos. Es una persona que si le pasa algo sabe que yo voy a estar. Voy a estar para lo que sea, como pasó. Él necesitó de mi ayuda y yo estuve. Eso significa amar a una persona".

"Lo de la separación no empezó con lo de la China Suárez. Viene desde hace un tiempo, uno no se separa de un día para el otro. Viene de un poquito antes. Nunca descubrí nada. Yo ponía las manos en el fuego por Mauro y las sigo poniendo porque la verdad es que yo me enteré de todo por él. Fue él quien se sentó y me contó todas las cosas. Yo sigo confiando en él", contó.

Fue entonces que Mauro Icardi intervino en vivo y Ángel de Brito le contó a Wanda Nara el mensaje que recibió de su esposo: "Perdón, me está escribiendo Mauro Icardi desde Estambul. Me dice Mauro que está mirando el programa 'Ángel después te mando fotos de que estuvimos juntos todo el domingo'".

"Se refiere a vos. Me estabas mintiendo entonces. 'Y dormimos juntos. Dormimos juntos'. Y todo el lunes hasta que me fui. Wanda miente mucho'. No sé, habla porque te está mirando. Por más colorada que te pusiste, te la bancás. ¿Está enojado, está enamorado?", reveló.

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Wanda Nara llegó a Estambul y realizó un millonario pedido. Fue Gossipeame quien reveló: "Desde Turquia llega que Wanda habría pedido un millón de euros en concepto de representante e Icardi habría dicho 'no se lo pague, no es mi representante'".