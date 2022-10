Cris Morena contó cómo fue su duelo tras la muerte de Romina Yan

Romina Yan sin dudas fue una de las actrices más queridas de la televisión argentina. Y es que, la artista se ganó a todos con su dulce personalidad. Su muerte dejó a todos impactados y con un gran vació. Sin embargo, siempre es recordada de la mejor manera por su familia y amigos.

Hace algunas horas, Cris Morena visitó La Peña de Morfi y reveló cómo fue el duelo: "Cuando pasó lo de Romina fue un antes y un después total de todo. Ahí empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando estoy cayendo o me levanta cuando estoy levantada".

"Yo escribo mucho y me encanta escribir canciones. De verdad, lo que me quedó del conservatorio de piano fue la armonía y de composición porque estudias todas las claves de SOL-FA. Nunca más toqué y es una pena enorme. Lo tengo en mi casa y no lo tocó, aunque mi nieto Franco viene y lo usa. En algún momento lo volveré a usar", reveló.

Y continuó: "Ahí escribí todas las canciones del homenaje ViveRo que fue en 2019. Hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo hace? Como hice no sé… como sobreviví no sé… porque estuve tres años muerta-del 2010 al 2013-, más a allá de escribir y escribir estuve muy mal".

"Había nacido Inti, mi nieto más chico e hicimos un viaje con Sofía, a Berlín y a Praga. En Berlín tuve una epifanía. Tenía la sensación de que todo cambiaba y empezaba a entender el ‘para qué’ porque el ‘por qué’ no te dice nada y no tiene una respuesta, en cambio el ‘para qué’ tiene muchas respuestas y las vas conociendo a lo largo del tiempo", confesó.

Fue entonces que siguió: "Es una de las ciudades más creativas del mundo en este momento, llena de jóvenes que están diciendo ‘perdónennos’. Y dije: ‘Si Berlín con todo su dolor, su angustia y todos sus muertos, y su horror espantoso se levantó, yo me tengo que levantar".

"Lo hago por mis nietos, por mis hijos y porque amo la vida porque merezco seguir viviendo", finalizó la exitosa productora sobre el momento que vivió pero que logró superar.