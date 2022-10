Filtran la condición que puso la China Suárez para ir al programa de Juana Viale y el look que usó en la grabación

Tras algunas semanas con problemas en el rating, Juana Viale tiene como carta fuerte para su programa del domingo a la China Suárez. Sin embargo, trascendió que la actriz puso una condición para sentarse en Almorzando con Juana (El Trece), y además trascendió el look que usó parra la grabación.

Por un lado, Ángel de Brito comentó este viernes en LAM (América) que la China Suárez pidió como requisito para su participación en el envío de Juana Viale que no le pregunten nada sobre el escándalo con Wanda Nara. En los últimos días, la ex de Mauro Icardi volvió a referirse al escandaloso episodio de infidelidad que protagonizaron el futbolista y la artista. Sin embargo, la novia de Rusherking ha optado por no hablar más del tema.

A su vez, un día antes de la emisión del ciclo de Viale trascendió cuál es el look que eligió Suárez. Se trata de un elegante vestido de encaje en color blanco, con cuello alto y mangas largas. Además, la actriz lució su cabello suelto con flequillo, y un delicado make up.

El look que eligió la China Suárez para el programa de este domingo de Juana Viale.

En los últimos tiempos, la China Suárez ha tenido más apariciones en eventos públicos, y se muestra con mayor disposición para asistir a algunos programas.

Además de la actriz, Juana Viale tendrá tambén como invitados a la periodista Dominique Metzger, el cantante y actor Benjamín Rojas, el comediante Campi y el periodista y escritor Osvaldo Bazán.

Los invitados de Juana Viale para este domingo.

Por otro lado, Mirtha Legrand este sábado tendrá en mesa de La noche de Mirtha (El Trece) a la periodista Carolina Losada, la panelista Yanina Latorre, la comediante y conductora Lizy Tagliani, el cantante Jairo y el periodista Esteban Trebucq.