Quién es Daniela Celis, la participante de Gran Hermano que se separó para entrar al reality

Detrás de cada uno de los 18 participantes que el lunes 17 de octubre entraron a la casa de Gran Hermano hay una historia, más de una polémica, secretos y una idiosincrasia. También en el caso de Daniela Celis, la joven de 26 años que tomó una drástica decisión antes de arrancar en el reality.

Porque Daniela, a diferencia de otros “hermanitos” que dejaron novio o novia fuera del reality, comiéndose las uñas con el programa que ya tiene a sus primeros nominados, decidió cortar con su pareja antes de empezar el juego.

Oriunda de La Reja, Moreno, Daniela trabaja de modelo y desde el vamos se presentó como una chica que en su niñez padeció el rechazo de parte de sus pares y que, por el afán de ser aceptada, hizo de todo en la vida.

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”, contó Celis en el video presentación en el que cada uno de los competidores sintetizó su perfil en pocos segundos.

“Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, sentenció la morocha en uno de sus textuales más célebres de la edición que hizo Telefe, un racconto de estereotipos que generó revuelo en las redes, como el del influencer Tomás Holder o el de Martina Stewart Usher, que dijo que le “dan asquito” las personas bisexuales.

Pero volvamos a Daniela y a cómo contó el “sacrificio” que hizo para entrar a GH: “Estoy en pareja o estaba, con un hombre 20 años mayor, pero por entrar en GH, dejo todo”. Dispuesta a vivir la experiencia del reality a todo o nada, Celis adelantó qué detalles la pueden a la hora de la seducción.

“A mí me entra todo por los oídos, así que si me chamuyás bien, soy tuya”, aseguró, y agregó un detalle de su personalidad: “Yo siento que siempre hago todo por los demás, pero a mí nadie nunca me reconoció nada”.

Además, la chica dijo que en la casa, lo que la podría sacar de quicio “mal”, serían “la mentira y la traición", o sea, el pan de cada día en cada edición de Gran Hermano. Así las cosas, soltera y sin compromisos fuera del reality, Daniela ya empezó a coquetear con uno de sus compañeros, Thiago Medina, hasta ahora el más querido por la audiencia.

La situación llena de indirectas que para algunos sugiere un posible primer romance puertas adentro se dio en la zona de los baños, donde Daniela ayudó al adolescente de 19 años de González Catán a ponerse crema para peinar en el pelo. "Te lo estoy levantando", se la oyó decir a ella, y agregó, pícara: "¿Así está bien? ¿O te gusta abajo…?".

Cabe recordar lo que la participante le dijo a Santiago del Moro el día uno, cuando el conductor le preguntó si estaba dispuesta a enamorarse en el programa. "Estoy dispuesta a todo, así que vamos a ver lo que pasa", se la jugó.