Jey Mammón destrozó a una participante de Gran Hermano por un polémico comentario

Comenzó Gran Hermano y también las polémicas. Una de las participantes hizo un comentario sobre la bisexualidad que generó fuertes repercusiones en las redes sociales.

Martina Stewart Usher tiene 25 años y es profesora de Educación Física. Trabaja en una escuela y dando clases personalizadas. También trabajó como periodista en Racing y juega al fútbol. "Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien", declaró al momento de entrar a la casa.

Luego, habló sobre su orientación sexual: "A mí personalmente, me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito... Rari, para analizar", expresó sin vueltas.

Ante las repercusiones que generaron sus declaraciones, Jey Mammón decidió dejar su opinión en las redes sociales. El conductor de La Peña de Morfi (Telefe) repudió los dichos que Martina: "Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión, es fobia".

"Es decir odio y hace daño, lástima, lo digo con todo el amor del mundo. Por favor, tengámoslo en cuenta gracias por leerme", agregó.

Otra famosa que se sumó a las críticas fue Leticia Siciliani. "Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas", comentó la actriz.