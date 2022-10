Mauro Icardi apunta alto y coquetea con una estrella internacional

La escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma cada día nuevos capítulos a esta mediática telenovela. Luego que la empresaria comenzó a mostrarse muy cercana a L-Gante, lo que le valió un furioso descargo de parte del futbolista, ahora se filtró que el rosarino apunta sus cañones hacia una estrella internacional.

En las últimas horas el futbolista comenzó a darle likes a Kim Kardashian, la mediática modelo estadounidense, que saltó a la fama a comienzos de los 2000. Y aunque Icardi jamás pensó que sus movimientos virtuales serían detectados, no fue otra que Estefi Berardi quien lo mandó al frente.

"¿Viste que Mauro Icardi le pone me gusta a Kim Kardashian? Apunta alto maurito", afirmó una seguidora de la panelista de LAM (América TV). "Jajaja si", respondió la periodista compartiendo con sus miles de seguidores las pruebas.

Cabe recordar que Icardi se cansó del comportamiento mediático que mantiene su esposa en relación a su supuesta separación y decidió dar su visión de los hechos.

"Es el hazmerreír del mundo entero, no estoy preparado para afrontar todo esto", comenzó declarando hace unos semanas atrás en un vivo de Instagram.

"Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir. Todo esto que está pasando no es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", apuntó Icardi.

"Quiero aclararles que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y qué clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa", concluyó.