Wanda Nara explicó cómo se lleva con Karina La Princesita ante rumores de mala onda

Prácticamente desde el primer programa que el rumor está instalado: las versiones de que hay un enfrentamiento silencioso entre Wanda Nara y Karina La Princesita, quienes comparten trabajo en “¿Quién es la Máscara?”.



La cantante había dicho que se llevaba bien con Wanda Nara, aunque sostuvo que lejos están de ser amigas. Además, había aclarado que no tuvieron la posibilidad de hablar más allá del programa.



No obstante, cuando le preguntaron a Wanda por su relación con Karina, ella respondió de manera contundente, dejando bien en claro que los rumores de mala onda entre ellas no son ciertos.





“¿Te llevás bien con Karina? Parece que no”, le preguntaron a Wanda Nara. “La amo. Tengo muy buena onda. La quiero mucho. Jugamos, nos divertimos y la voy a extrañar mucho”, contestó la empresaria ante una consulta en sus historias de Instagram.



Anteriormente, Karina había expresado su sorpresa ante los comentarios sobre una supuesta disputa con Wanda. “La realidad es que yo me enteré de todo por Twitter. Acá no se sintió ese enojo que dicen o al menos a mí me lo ocultaron”, comentó.



“Todos tenemos los días marcados que tenemos que venir, a veces se van cambiando y pensé que era un día más. No me enteré, no sentí nada de eso que se dijo. Acá están de re buen ánimo, incluso ella”, agregó.





“A ver, desde que contratan a una persona como ella, que es mamá, que no vive acá y demás, saben perfectamente que hay cosas que pueden pasar. Pero acá no se notó o al menos yo no me enteré si hubo enojo”, explicó Karina en LAM.



“Wanda no es mi amiga, pero hay buena onda. No tuvimos tiempo de hablar porque tenemos muchas cosas pautadas, pero está todo bárbaro”, concluyó la cantante e investigadora de “¿Quién es la Máscara?”.