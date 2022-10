La crítica de Juana Viale en la cara de Rusherking por la canción que le dedicó a la China Suárez

Rusherking se convirtió en uno de los artistas más famosos del momento. Y es que, el cantante no solo está en uno de los puntos más altos de su carrera, sino que también atraviesa un gran presente romántico con la China Suárez. Sin embargo, todo el tiempo reciben críticas.

De hecho, hace algunas semanas fue Rusher quien habló del tema: "No me copa para nada que me moleste la gente irrespetuosa. Yo si te veo en la calle te saludo y pregunto cómo estás, no me gusta que me agarren con una cámara cuando salgo de trabajar y me pongan un micrófono en la boca. Entiendo que así funciona el juego, lamentablemente".

"Quizás al principio me lo tomé mal porque es un hostigamiento, estás haciendo tu vida normal y estás con tus amigos y ves el flash de la cámara de alguien que pasa corriendo. Trato de no enroscarme en eso porque me hace mal, la paso mal. Ya va a pasar, entiendo que es el contexto actual, pero hay gente inteligente y esos van a ver que esto está mal", agregó.

Y continuó: "El otro día salió una chica diciendo cuánto creía ella que cobraba yo por dar un show privado; exponiendo lo que genero, exponiéndome a mí como persona, y hace poco me entraron a robar, que yo calculo que debe ser por esas boludeces que se dicen en la tele, también. Entonces ya me afecta a mí y a mi familia, la gente es morbosa y quiere más de eso y yo la paso mal de verdad".

"Lo hablo todo el tiempo con mi familia, con mis amigos y mi pareja para entenderlo. De afuera se ve de otra forma y me pueden ayudar. Siempre hablamos sobre eso con ella. Hubo noches en las que de verdad la pasé muy mal, mis amigos también. Y lo hablo con ella porque está en los medios y en todos lados desde que es chiquita, vivió muchas cosas", reveló.

Eso no fue todo porque contó: "Y siento que hay un hostigamiento que no se merece porque es una persona de luz, sinceramente. Y hay muchas personas mentirosas y con malas intenciones dando vueltas, siempre hablamos de eso, pero yo me quedo tranquilo porque sé quién soy, quién es ella y la gente que me rodea".

Ahora bien, hace algunas horas el cantante visitó el programa de Juana Viale, quien le lanzó una picante crítica sobre su canción para la China: "Hablame de Perfecta. No hay una canción más empalagosa. ¡Estás completamente enamorado!".