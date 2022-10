El terrible momento qué pasó Betiana Blum en la mesa de Juana Viale

Betiana Blum es una de las mejores actrices argentinas. La famosa logró formar una impecable carrera manteniendo un bajo perfil mediático. Poco se sabe de su vida privada. Sin embargo, hace un tiempo dio detalles en diálogo con Pronto. Lo primero que hizo fue hablar sobre sus sueños por cumplir.

"No me gusta pensar de esa forma como que hay cosas que no cumplí y me gustaría porque si de pronto a una la llaman de arriba y eso no se cumplió es como que tendría que volver. Así me siento bien, soy muy feliz y encuentro una forma más liviana de vivir", comenzó.

Y agregó: "Lo estoy viviendo con plenitud y con mucho agradecimiento. Nunca me olvido de agradecer haber tenido un hijo, tener un nieto que se parece a mi físicamente, tiene mucho sentido del humor y ama la actuación. No quiero decretar que vaya a serlo pero tiene conciencia de que hay que formarse, creo que va a ir por ahí".

"También tuve la gracia de que la profesión que elegí, me eligió, porque si no se enamoran de uno no sirve. Es como el amor esto, por ejemplo cuando te gusta alguien y no es correspondido, lo que se siente es horrible. Con la progresión es igual, fui navegando y funcionó bien así que muy agradecida por el cariño de la gente", confesó.

Eso no fue todo porque contó secretos de la actuación: "Primero es muy importante para el actor destinar tiempo a conocerse a sí mismo, porque nosotros trabajamos con eso y si no tenemos conciencia de qué nos pasa, nos puede desestabilizar. Y después formarse, no es que cualquiera puede ser actor, no".

"Hace unos días terminé de ver El Primero de Nosotros, ahí hay un grupo de actores de primera línea, Damián de Santo está genial, Benjamín Vicuña estuvo muy bien, tan medido y profesional, Paola Krum, todos en ese proyecto tuvieron mucha clase", finalizó la famosa.

Ahora bien, resulta que hace algunas horas visitó el programa de Juana Viale y vivió un terrible momento. Y es que, Betiana Blum comenzó a toser y preocupó a los invitados. Fue entonces que la conductora le consultó si estaba bien y ella no tardó en recuperar la postura y responder: "Sí, creo que hay un poquito de aire".