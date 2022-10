Ángel de Brito mostró su cara a cara con Susana Roccasalvo en los Martín Fierro: “Le recordé que…”

Susana Roccasalvo y Ángel de Brito mantienen un fuerte enfrentamiento desde hace tiempo. Todo comenzó cuando el conductor lanzó una broma sobre la famosa hace un tiempo en su ciclo: "Toda la vida con Canosa, porque Roccasalvo es una porquería en lo profesional".

Fue entonces que Ángel contó: "Al otro día, le dije a Susana, por si le había molestado, que era en chiste. Es más, yo había hecho hecho el mismo chiste cuando el ping pong fue Rial o Ventura. Y en cada caso, nos reímos. Pero se ve que Roccasalvo estaba muy aburrida y me hizo juicio por ese tema".

Hace algunos meses atrás, Ángel de Brito contó que ganó el juicio que tenía con Roccasalvo: "Ésta es la última instancia. Después de hacerle perder tiempo a la justicia por una estupidez. Más de una vez le ofrecimos a Susana y a su abogado que lo arregláramos charlando. No quisieron. Y esto es lo que pasó: Roccasalvo perdió el juicio".

"Roccasalvo, perdiste. Y todo lo que dijiste en tu programa es mentir. Por ese chiste se armó toda esta polémica que siguió hasta hoy. Yo nunca había tenido problemas con Susana. Nos veíamos en el Martín Fierro y nunca pasó nada. Un chiste estúpido podría haber terminado ahí, hablándolo como gente adulta. Pero ella decidió hacer juicio", agregó.

Es no fue todo porque continuó: "¡Me imagino a un juez leyendo el expediente de esta pavada! La hija (de Roccasalvo) me insultó al aire, pero eso también terminó en la Justicia y también perdió el juicio. Era una estupidez, yo no tengo problema con ella. Si la cruzo, la saludo como si nada".

"Entre periodistas, estos temas se arreglan al aire o por teléfono, de otra manera... Sobre todo, cuando el tema es menor. El fallo me habilita a hacerle una demanda civil por daños y perjuicios que, obviamente,no la voy a hacer. Porque yo me gano la plata trabajando", finalizó picante.

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Ángel de Brito y Susana Roccasalvo se cruzaron en los Martín Fierro y fue el conductor de LAM quien dejó prueba de eso ya que compartió varios videos en sus redes sociales y sorprendió a todos con el material.

"Le recordé que perdió el juicio. Y que los intiman a que paguen la tasa de justicia", escribió picante el conductor de LAM. Eso no fue todo porque fue compartiendo más videos del momento. Y es que, al parecer, los presentes le fueron enviando diferentes partes del reencuentro que tuvo.