Gran Hermano 2022: estos son los primeros nominados

Este miércoles se realizó la primera gala de nominación de Gran Hermano 2022 (Telefe). Walter, Tomás, Marcos y Agustín fueron los cuatro elegidos. Uno de ellos deberá abandonar la casa el próximo domingo.

El primero en entrar al confesionario fue Tomás, que nominó a Coti y a Marcos "por no tener afinidad". Le siguió Nacho, que le dio dos votos a Alfa por "un par de reacciones que no me terminaron de convencer", y otro para Marcos, "porque no tuve mucho feeling con él".

Por su parte Juan, que votó a Marcos y Agustín "por estrategia de juego". Martina le dio dos puntos a Lucila, "por estar jugando falsamente", y el otro voto fue para Marcos, "porque no interactúa, no habla, no me divierte".

Thiago le dio dos votos a Alfa "porque no me gusta como es, me trató mal desde un principio y no me gustó", en segundo lugar nominó a Agustín, "porque siento que se quiere hacer más que todos, no me gusta".

Alfa aseguró "sentirse mal", y nominó a Juan y a Holder, "por la deslealtad", ya que los escuchó hablando a sus espaldas. Agustín nominó a María Laura con dos votos porque "no se si va a hacer un gran aporte a la casa". El segundo voto fue para Juan "por actitudes raras que no me gustaron".

Julieta le otorgó sus dos votos a Juan, y otro a Tomás "porque no me cabe su actitud, está muy metido en su personaje y no me va mucho".

Coti eligió nominar a Nacho con dos votos, y a Juan, "porque son parte del grupo que se que Martina va a salvar". Acto seguido, Maxi le dio sus dos primeros votos a Walter "por cuestión de afinidad", y segundo a Romina, por el mismo motivo.

Alexis eligió a Walter y Agustín. María Laura le dio sus dos primeros a Walter, y el segundo a Tomás, ambos "por afinidad". Le siguió Lucila, quien nominó a Tomás, "por no compartir ciertas acciones", y el segundo para Agustín, "por afinidad".

Romina decidió darle sus dos primeros votos a Tomás, "me voy a aferrar más a la gente de buenos sentimientos", aseguró, y le dio otro voto a Nacho. Mora le dio dos puntos a Agustín, "porque no lo van a votar", y el segundo voto fue para Alfa "por convivencia".

Juliana le dio dos votos a Marcos "porque siento que no pude conectar", y el segundo para Agustín por la misma razón. Finalmente Marcos nominó a Tomás y a Nacho "por actitudes" que no le gustaron.

De esta manera Walter, Tomás, Marcos y Agustín fueron los cuatro nominados en la primera gala de nominación. Recordemos que Martina deberá salvar a uno de ellos, gracias a su triunfo en la prueba del líder.