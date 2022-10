Wanda Nara opinó sobre el pésimo presente futbolístico de Mauro Icardi en Turquía

Wanda Nara se encuentra en el ojo de la tormenta por su gran escándalo con Mauro Icardi. Sin embargo, hace algunas horas, la blonda rompió el silencio y fulminó al jugador: "Pueden decir lo que quieran, pero mi facturación en Europa es por representación. Yo no pido nada, yo trabajo, tengo mis cosas. Y cuando me separé tampoco pedí nada".

"Estoy en un momento que sufrí mucho la separación pasada y prefiero… Me sirvió para no pelear por cosas materiales, no me interesa. Voy a ir y venir todo el tiempo, porque tengo compromisos acá, también en Milán, voy a trabajar en Bailando y también en comerciales", agregó.

Y continuó: "Lo único que me falta es ponerme los botines y entrar a la cancha. Mi rol es encontrarle el mejor contrato que pueda tener. Hoy Mauro tiene un contrato económico que no tienen más de la mitad de nuestros jugadores de la Selección. De eso no me hago cargo. Son decisiones técnicas".

"Él estaba en una situación que quería irse para tener una experiencia nueva, para tener un lugar para jugar. No creo que haya mucha diferencia del club del que venía y del que está ahora. Creo que sí, yo no tengo nada que ver. Yo me ocupo de los papeles, todo lo demás… Como te dije, falta que me meta a jugar yo", expresó.

Eso no fue todo porque también habló de L-Gante: "Esas son cosas que inventan ustedes. Me da risa hasta dónde puede llegar la imaginación de la gente. Lo del embarazo me parece un montón. Cada uno tiene su parecer. Yo soy sagitariana, voy con la mía a muerte. Bueno, se habrá confundido, supongo… Zaira está ahí, al pie de cañón".

Cabe recordar que hace algunos días fue Mauro Icardi quien rompió el silencio: "Estamos viendo. El fin de semana pasado me fui a la Argentina para estar unos días con ella. Estuvimos juntos y estaba todo bien hasta que al otro día empezó con el mismo discurso de que nos separamos. Esperamos que la madre de los chicos se digne a venir".

"Valu hizo un posteo. Muchos me dijeron que era yo, pero yo me estaba cortando el pelo. No quiero meter a los nenes. Pero Valu ya va a cumplir 14 años y tiene poder de decisión, de decir lo que siente y lo que piensa. Antes de todo esto, Valentino la llamó y le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y con ese comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar", expresó.