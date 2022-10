La artimaña que utilizó Wanda Nara para escapar de un show de L-Gante

Wanda Nara y L-Gante están en el ojo de la tormenta por los rumores de romance. Y es que, si bien ambos negaron estar en una relación, cada vez son más las pruebas que demuestran lo contrario. De hecho, en las últimas horas se filtró el adelanto del video de la canción que él le dedicó.

Como si fuera poco, hace algunas horas, quien apuntó fuerte contra L-Gante fue nada más ni nada menos que Tamara Báez al revelar la cautelar que le impuso el cantante: "Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo".

"Y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo desde hace un año. Arreglá lo de la cuota alimentaria. La estoy manteniendo yo sola y encima ¿ahora hacés esto? Sos un injusto y ¿decís batalla ganada? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablás? Te odio, sos una mentira", agregó.

Y continuó Tamara: "Nos usaste cuando la gente compraba con vos y cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube, baja. Acordate HDP. Me seguís haciendo la vida imposible basura. Último estado que tiro". Mientras que días atrás, Mauro Icardi destrozó a L-Gante y Wanda.

"Valu hizo un posteo. Muchos me dijeron que era yo, pero yo me estaba cortando el pelo. No quiero meter a los nenes. Pero Valu ya va a cumplir 14 años y tiene poder de decisión, de decir lo que siente y lo que piensa. Antes de todo esto, Valentino la llamó y le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y con ese comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar", expresó.

Fue entonces que reveló Icardi: "No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas. El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca".

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, fue Ángel de Brito quien compartió un video de Wanda Nara saliendo encapuchada por la madrugada durante uno de los conciertos de L-Gante en el día de la madre. Sin embargo, los famosos no dijeron nada al respecto.