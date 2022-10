El emotivo mensaje con el que la China Suárez recordó a Sofía Sarkany en el día de la madre

La China Suárez en más de una ocasión reveló que Sofia Sarkany fue su mejor amiga. Las artistas eran inseparables. Sin embargo, la hija del diseñador perdió la vida hace algunos años atrás tras luchar contra el cáncer. Hace un tiempo, la actriz le dedicó un emotivo mensaje.

"Hola, amiga. Tu magia está cerca y protege al lugar. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos", escribió la China.

Y continuó: "Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado".

"Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo", expresó.

Ahora bien, en el Día de la Madre, la China Suárez recordó a Sofia Sarkany con una serie de posteos en los que escribió: "Feliz día, amiga mia. Te amo para siempre". Cabe recordar que fue Ricky Sarkany quien hace tiempo rompió el silencio y habló sobre la muerte de su hija.

"Popi, un mes. Pareciera que paso muy rápido... pareciera a la vez que fue una eternidad. Cada instante te extrañamos más, tu sonrisa única, tu alegría de vivir y tu amor eterno por tu familia y amigos. Fue un día hermoso. Compartimos en familia una tarde en inmensidad del mar, donde te despedimos comprometidos en continuar tu sueño", comenzó.

Y finalizó: "Y nuestro camino como a vos te gustaría: disfrutando, agradeciendo y sonriendo. Y hoy, a un mes de tu partida, te soltamos para que navegues en la inmensidad del mar. Cerca de la ciudad, juntos, con los seres que tanto te aman. Para siempre en nosotros, mi Sofi, mi amor".