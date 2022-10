Ángel de Brito contó la verdad detrás de las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Hace algunos días atrás aparecieron los rumores de crisis entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Sin embargo, fue Yanina Latorre quien contó la verdad sobre el escándalo: "Que yo sepa, no pasa nada con Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. La última vez que estuve con Tini en el show del viernes pasado".

"Ella se estaba yendo a San Pablo, a Barcelona a hacer una publicidad y a Madrid para encontrarse con él. El otro día cuando empezaron a hablar... pero antes de que empezaran a hablar de la separación se decía que en el club estaba castigado", agregó la panelista de LAM.

Eso no fue todo porque Yanina Latorre reveló: "Le pedí a Diego porque digo 'vamos a ir a la fuente'. Habló con el prensa del Atlético de Madrid, le contestó seco por los premios Billboard. Él pidió doce horas de permiso más que para volverse con el equipo y se las dieron".

"Y vos no tenés que explicar para qué te quedas. 'Por un tema personal', fue todo lo que dijo. Yo acá escuchaba que todos decían 'no juega porque se quedó'. Ahí Diego me dijo 'él no jugó en todo el año en el Atlético de Madrid porque hasta ahora no rindió", continuó la esposa de Diego Latorre.

Fue entonces que reveló: "Es verdad que en la selección la está rompiendo, pero hasta ahora, el equipo y él no van. Ese día agarro y le escribo a Rodrigo, tranquila y me dijo 'Yani pedí doce horas, me la dieron y ahora estoy acá, concentrando para el Mundial'. Yo a Tini no le quise preguntar, pero el otro día hablaba con la mamá y me dice 'la verdad es que está todo bien'".

"No sé si es cierto. Pero a mi lo que me llama la atención es que la data y no es por subestimar a Luli Fernández, que es de Multitalent la misma agencia que Camila. Yo pienso que viene por ese lado. Hasta ahora estaba todo como muy silencioso. ¿De dónde lo saca? Luli no es que tiene acceso. Ellos no hablan, ni Tini ni de Paul", contó Yanina.

Ahora bien, resulta que en medio de las crisis, se filtraron fotos de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel juntos en Madrid. Y quien habló del tema fue Ángel de Brito cuando le preguntaron si las fotos están armadas: "Hay mucha fantasía alrededor de estos dos. Y ciertos pseudos periodistas se la pasan inventando historias".