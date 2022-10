Ángel de Brito contó cuáles son las posibilidades de agrandar su familia: "Tengo ganas de...."

Ángel de Brito en más de una ocasión reveló el motivo por el que no quiere hablar de su vida privada. Y es que, el conductor de LAM confesó que quiere mantener los detalles bajo siete llaves para evitar ser protagonsita de grandes escándalos como los que muestra en su programa.

Sin embargo, hace un tiempo contó: "No tengo ningún tipo de prejuicio. No es que me ando ocultando o escondiendo. Ya se publicaron fotos y lo dejé pasar. Una vez me hicieron una guardia periodística y cuando la leí la nota no tenía nada que ver con la situación real".

"Cuando vas por la calle no te vas riendo ni posando. Si vos ves mis notas nunca hablo de mi vida privada, es un límite que siempre mantengo. La familia, afuera. Todos los que trabajan conmigo la conocen. Si empiezo a abrir puertas y ventanitas después estoy obligado a contestar", agregó Ángel.

Y confesó súper sincero sobre su vida: "No se sabe nada de mí por decisión propia. Tiene que ver con mi carácter además. Soy reservado, tranquilo, callado. Es que no la cerré, no la abrí nunca directamente. No es algo pensado ni pautado ni acordado con nadie".

"Tiene que ver con mi carácter, los que me conocen de chico, mi familia y mis amigos, saben que siempre fui reservado, no fui extrovertido ni de andar contando cosas. ¿Para qué?. Me parece que no suma nada, a mí por lo menos", reveló Ángel de Brito hace tiempo.

Eso no fue todo porque decidió contar más detalles sobre su decisión que mantiene hace años: "A otra gente le gusta, lo disfruta. Creo que cuando tenemos un grado de exposición alta los que más sufren siempre son nuestros familiares. No, cero, no hay ni pedido ni acuerdo ni nada".

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Ángel de Brito contó cuáles son las probabilidades de agrandar su familia. Mediante su cuenta de Instagram, el conductor escribió: "Me muero de ganas de tener dos perros. Pero voy a esperar".