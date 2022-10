Una ex Gran Hermano remarcó las diferencias de “persona” entre Luis Ventura y Jorge Rial.

Falta cada vez menos para la vuelta de Gran Hermano, que abrirá sus puertas el próximo lunes 1, por la pantalla de Telefe y con la conducción de Santiago del Moro. Por esta razón, son muchos los ex participantes que reaparecieron en las últimas semanas.



Ese es el caso de Nadia Epstein, que participó de la edición del año 2007, cuando Jorge Rial era el conductor del ciclo. Incluso, también tuvo un paso algo fugaz por el panel de Intrusos, luego de su irrupción en los medios.



Por esto se podría decir que Nadia conoce bastante a Jorge Rial, ya que en su momento de mayor exposición compartió no solo el reality sino también el histórico programa que condujo durante años el periodista.





Al recordar aquella época, Epstein fue muy dura con Jorge Rial, a quien comparó con Luis Ventura. Al momento de elegir entre uno y otro, Nadia no lo dudó ni un segundo: se quedó con el conductor de Secretos Verdaderos.



“Trabajé con los dos y tienen códigos diferentes. Me quedo con Ventura, porque él tiene códigos. Jorge no. Eso seguro. Trabajé de panelista de Intrusos durante varios meses y no tuve una buena experiencia”, contó Nadia en revista Pronto.



“La verdad es que la pasé bien con el resto de mis compañeros en esa época”, aclaró la ex participante de Gran Hermano, que solía mostrar una fuerte personalidad durante su estadía en la casa, algo que le valió continuar en los medios un tiempo más.





“Con Jorge Rial la verdad es que no tuve una buena experiencia. Lo digo ahora porque siempre pensé así de él. Son el agua y el aceite con Ventura. No fue una buena experiencia porque pasaron situaciones puntuales”, comentó Nadia.



“Algún día les contaré, pero yo no la pasé para nada bien trabajando con Jorge Rial”, cerró Epstein, muy picante y prometiendo que en algún momento dará más detalles sobre los motivos por los que no tiene un buen recuerdo de su paso por Intrusos.