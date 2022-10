Un obispo uruguayo tildó a Tini Stoessel de "Anticristo" y desató un escándalo

Tini Stoessel transita por un gran presente laboral. Sus canciones alcanzan los primeros puestos en los rankings más importantes de la música y su gira por toda Latinoamérica son un verdadero éxito. En este sentido, el pasado fin de semana, la cantante se presentó en el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay) para más de 46.000 personas.

Según publicó el diario El País, la argentina es la primera mujer en haber cantado en solitario en el mayor de los escenarios deportivos del vecino país, y la primera solista en lograr el sold out en ese recinto desde Paul McCartney en 2012.

Pero no todas las repercusiones por su presentación fueron positivas. Durante las últimas horas, se viralizó un video de un cura uruguayo que cuestiona las canciones de Tini. Se trata de Jaime Fuentes, obispo de Minas.

"Me llamó mucho la atención ese extraordinario éxito que tuvo en el Estadio Centenario la actuación de Tini y me entró la curiosidad por las causas del éxito", comenzó relatando.

"¿Ustedes han visto algún video de esta chiquilina? ¿Ustedes han escuchado las letras?", se preguntó el cura, cuestionando a los padres que llevaron a sus hijos a ver el espectáculo.

Además, le dedicó tiempo a leer gran parte de la letra de "La Triple T", uno de los grandes éxitos de la cantante. "En mi cama no voy a dormir... donde sea la vamos a seguir. Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza. Aquí llegó la triple T: Tini, Tini, Tini. Que yo no tomo agua, solo Martini", fueron las frases que indignaron a Fuentes.

Por último, completó: "Ustedes son padres y madres de familia que seguramente no escucharon ni pusieron atención. Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás", cerró el Obispo.