Las fotos de Salvador y Milo Camisani, los hijos de Dolores Barreiro que iniciaron su carrera de modelos

Dolores Barreiro y Matías Camisani configuraron una de las parejas más icónicas de la farándula, por sus individualidades de calibre en cuanto a la visibilidad y porque juntos protagonizaron cientos de tapas de revistas. De ese amor nacieron cinco hijos y ahora dos de ellos se animaron a seguirles los pasos en el modelaje: Milo y Salvador.

Los adolescentes aceptaron el reto de jugar delante de las cámaras, de calzarse una infinidad de atuendos, de sonreír y también de generar posturas más desafiantes. Todo pero absolutamente todo lo que implica la actividad que catapultó a sus padres al estrellato.

Los jóvenes de 16 y 18 años forman parte de la constelación que crearon Dolores y Matías, que también se articula con Valentino, Suria e Indra, para edificar un núcleo numeroso. A pesar del divorcio que llevaron a cabo Barreiro y Camisani en 2019, todo marcha en armonía para cada uno de los integrantes de la familia.

Milo y Salvador se lanzaron a la aventura y aceptaron la convocatoria de la revista Para Ti, de ese manera se apersonaron juntos y se predispusieron a seguir las indicaciones de los fotógrafos y sobre todo de las vestuaristas para ponerse unos looks muy cancheros y modernos.

Respecto a las sensaciones de este paso en lo profesional, Salvador explicó su postura: “No estoy seguro de a qué me quiero dedicar, pero me gustaría trabajar en algo que me permita contar historias. Me gustan la fotografía, la música, el dibujo y la escritura”.

En tanto que su hermano menor aportó algunos indicios de una mayor certeza sobre el gusto de caminar por las pasarelas y protagonizar campañas. “Hoy no se qué quiero exactamente, el modelaje por ahora me gusta y me divierte, más adelante me gustaría estudiar algo, aunque todavía no sé bien qué”, detalló.

Salvador ya había experimentado las mieles de este oficio, cuando estuvo al lado de Dolores en una promoción de una conocida entidad bancaria. Así que de cierta manera ya disponía de un poco más de experiencia en la materia que Milo.